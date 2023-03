Chris Pratt verteidigt seine Stimme in The Super Mario Bros. Movie

HQ

Chris Pratt mag einer der größten Namen in Hollywood sein, aber er hat sich in den letzten Jahren auch einiges an Flak verdient, wobei das jüngste Beispiel seine Wahl eines Brooklyn-Akzents in The Super Mario Bros. Movie war.

Diese Stimme zog sofort den Zorn langjähriger Fans auf sich, die eine ähnliche Stimme wie in den Spielen erwarteten. Chris Pratt hat sich jedoch für seinen Akzent im Film ausgesprochen. Im Gespräch mit ExtraTV sagte er: "Schauen Sie sich den Film an, und dann können wir reden. Ich glaube wirklich, wenn man den Film einmal gesehen hat - wissen Sie, was, um ehrlich zu sein, ich denke, dass Sie ihn wahrscheinlich zweimal sehen müssen."

Er wechselte dann zu einer ernsteren Antwort und sagte: "Um ehrlich zu sein, die Antwort ist jedoch, dass dies eine leidenschaftliche Fangemeinde ist und es Sinn macht. Ich verstehe, ich bin ein Teil davon. Dies ist der Soundtrack zu Ihrer Jugend. Du willst nicht, dass jemand daherkommt und es zynisch als Geldraub mit einem Film zerstört. Ich verstehe das voll und ganz, du willst nicht, dass das passiert, und es gibt so viele Herzen, Seelen und Köpfe, die sich dafür einsetzen, dass das nicht passiert."

Was halten Sie von Chris Pratts Stimme in "The Super Mario Bros."-Film?