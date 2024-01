Chris Pratt und Taylor Kitsch für die Prequel-Serie "The Terminal List" bestätigt

Wenn Sie sich nach der actiongeladenen ersten Staffel mehr von The Terminal List in Ihrem Leben gewünscht haben, haben wir gute Nachrichten für Sie. Denn Amazon Prime Video hat grünes Licht für eine Prequel-Serie gegeben, in der Chris Pratt und Taylor Kitsch in ihre Rollen in der Originalserie zurückkehren werden.

Das Prequel wird als The Terminal List: Dark Wolf bekannt sein, und während die Details der Handlung gut und wahrhaftig unter Verschluss gehalten werden, wissen wir natürlich, dass James Reece und Ben Edwards als Charaktere zurückkehren werden und dass es beabsichtigt, bereits Anfang dieses Jahres gedreht zu werden.

Da die Produktion so bald beginnt, wäre es keine große Überraschung, wenn die Serie Ende 2024 debütieren würde, obwohl es zweifellos wahrscheinlicher ist, dass sie Anfang 2025 erscheinen wird.