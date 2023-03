Chris Pratt: The Super Mario Bros. Movie hat "eine Post-Credit-Sequenz"

HQ

Es ist fast surreal, aber wir sind jetzt offiziell weniger als eine Woche von der Premiere von The Super Mario Bros. Movie entfernt. Wir haben Tonnen von Trailern gesehen (vielleicht sogar zu viele, wir hoffen, dass sie ein paar für den eigentlichen Film gespart haben, der nur 92 Minuten lang ist) und Poster, aber eine Sache, von der wir nichts wussten, waren Post-Credit-Szenen.

Nun, es stellt sich heraus, dass es einen von denen gibt, und es könnte sehr wichtig sein, also stellen Sie sicher, dass Sie im Theater bleiben, um den Abspann bis zum Ende zu überprüfen. Hier ist, was Marios Stimme im Film - Chris Pratt - in einem Interview mit CBR dazu zu sagen hatte:

"Hör zu, am Ende des Films gibt es eine Post-Credit-Sequenz, die dir einen Vorgeschmack darauf gibt, worum es in der Fortsetzung gehen könnte. Und das macht mich sehr, sehr aufgeregt. Aber es wurde von Luigi's Mansion gesprochen. Das war ein GameCube-Spiel. Ich denke, das wäre großartig."

Wir wissen, dass Bowser dazu neigen, zurückzukommen, obwohl sie von den Mario-Brüdern besiegt wurden, also sollten wir vielleicht doch nicht allzu überrascht sein. Was ist deine Meinung zu Post-Credit-Sequenzen, ist es nur ermüdend, den Abspann zu warten, oder trägt es etwas zum Erlebnis bei?