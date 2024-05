Chris Pratt sieht noch viel mehr Nintendo-Filme in unserer Zukunft

HQ

Wenn The Super Mario Bros. Movie etwas bewiesen hat, dann, dass Videospielfilme an den Kinokassen super profitabel sein können. Jetzt, da die Studios davon Wind bekommen haben, erwarten wir in Zukunft viel mehr Videospielfilme.

Laut Chris Pratt, dem Star von The Super Mario Bros. Movie, ist die Fortsetzung des Erfolgsfilms nicht das einzige bevorstehende Projekt, das auf Nintendos Werken basiert. "Ich kann Ihnen nicht viel sagen, aber ich kann sagen, dass es einen weiteren Mario-Film geben wird. Es macht mich sehr aufgeregt, wenn ich über die Welt von Mario und Nintendo im Allgemeinen nachdenke", sagte er gegenüber GamesRadar.

"Ich denke, in den nächsten zehn Jahren werden wir viele Geschichten aus dieser Welt sehen. Ich war begeistert, geehrt und gesegnet, Teil des ersten zu sein, und ich bin offen dafür, so viel und so wenig von mir zu tun, wie sie von mir wollen. Ich kann nicht viel sagen, aber ich bin genauso aufgeregt wie alle anderen."

Wir wissen, dass wir neben der Mario-Fortsetzung auch einen Live-Action-Legend of Zelda-Film von Wes Ball bekommen, aber wir müssen abwarten und sehen, welche anderen Nintendo-IPs verfilmt werden.