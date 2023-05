Chris Pratt sagt, Jesus habe ihm geholfen, mit Trollen und Hass umzugehen

HQ

Ehrlich gesagt ist es manchmal ziemlich schwierig, mit den Superstars Hollywoods zu sympathisieren. Privilegierte Leben im Rampenlicht mit Gehältern, die für viele Fantasiezahlen sind. Mit anderen Worten, es ist nicht schwer zu erkennen, wie es Menschen mit echten Problemen verärgern kann. Wie Yoda selbst schon so oft gesagt hat; Wut führt zu Hass, und Chris Pratt hat im letzten Jahr viel von letzterem ertragen müssen. Das hat auch seine Kollegen in der Branche zu Reaktionen veranlasst, nicht zuletzt Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn, der sich in einem Interview mit Men's Health zu der Situation äußerte:

"Es macht mich absolut wütend. Chris ist unaussprechlich nett zu Menschen; Er tut alles, um Kindern zu helfen. Er ist ein besonders liebevoller Vater. Und es gibt eine Menge Dinge, die sich die Leute buchstäblich nur über ihn ausgedacht haben - über seine Politik, darüber, wer er ist, darüber, was er von anderen Menschen glaubt, weißt du?"

Aber Pratt war in der Lage, einiges an Glaubwürdigkeit aufzubauen, und seiner Meinung nach war sein Glaube an Jesus der größte Faktor, um ihn durch den Hass und den Online-Missbrauch zu führen und zu unterstützen. Etwas, das er in einem Interview mit Page Six sagte:

"Das tue ich auf jeden Fall, aber das ist nichts Neues, das ist nichts Neues, weißt du? Wenn ich von dieser Welt wäre, würden sie mich einfach so lieben, aber so wie es ist, habe ich mich außerhalb dieser Welt entschieden. Das ist Johannes 15,18-20. So ist es, nichts Neues, vor 2000 Jahren hassten sie [Jesus] auch.

Wie ein Nashorn, steck deinen Kopf nach unten, du fährst weiter vorwärts, du hast ein dickes Fell und wenn dir jemand in die Quere kommt, steckst du ihm die Hupe direkt in den!"

Eines ist sicher: Pratt hat keine Pläne, mit mehreren laufenden Projekten, einschließlich des Garfield-Films, der nächstes Jahr in die Kinos kommt, langsamer zu werden. Und es ist klar, dass der Schauspieler nicht zulässt, dass Trolle oder Hass das Beste aus ihm herausholen.

