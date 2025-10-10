Chris Pratt muss die KI Rebecca Ferguson davon überzeugen, dass er seine Frau nicht getötet hat, in Mercy

Wenn man bedenkt, an welchen Filmen und Projekten Rebecca Ferguson in jüngster Zeit beteiligt war, mutet einer der nächsten Filme der schwedischen Schauspielerin fast surreal an.

Er heißt Mercy und es ist ein Film, in dem sie eine KI-Richterin spielt, die von Chris Pratts Charakter entworfen wurde, um den Gerichtsprozess zu rationalisieren und Verbrechen auszumerzen. Die Dinge nehmen jedoch eine Wendung zum Schlechteren für ihren Schöpfer, als Pratt sich buchstäblich auf dem heißen Stuhl wiederfindet und seine Schöpfung davon überzeugen muss, dass er seine Frau nicht getötet hat.

In der Inhaltsangabe heißt es weiter: "In naher Zukunft steht ein Detektiv (Chris Pratt) vor Gericht, der des Mordes an seiner Frau beschuldigt wird. Er hat 90 Minuten Zeit, um seine Unschuld gegenüber der fortschrittlichen KI-Richterin (Rebecca Ferguson) zu beweisen, für die er sich einst eingesetzt hat, bevor sie über sein Schicksal entscheidet."

Mercy ist eigentlich ein Kinofilm und wird am 23. Januar in die Kinos kommen. Unten seht ihr den Trailer für den Streifen, wo es auch erwähnenswert ist, dass es sich um eine Amazon MGM Studios Produktion handelt, die wahrscheinlich relativ bald nach der vollständigen Premiere zu Prime Video kommen wird.