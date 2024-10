Chris Pratt, Millie Bobby Brown und Ke Huy Quan haben sich für einen Film der Russo Brothers zusammengetan

Netflix hat bekannt gegeben, dass es eines der größten Regie-Duos und mehrere der größten Stars der Welt für einen brandneuen Actionfilm gewonnen hat, der nächstes Jahr auf dem Streamer debütieren soll. Es istThe Electric State ein Film, der untersucht, wie das Aufkommen der robotischen künstlichen Intelligenz in den 1990er Jahren zu einem offenen Krieg zwischen Menschen und Robotern führte und wie sich seitdem ein Frieden entwickelt hat, wenn auch ein zerbrechlicher.

The Electric State wird von den Russo-Brüdern inszeniert, die eine Besetzung anführen, zu der Chris Pratt und Millie Bobby Brown gehören, unterstützt von Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Woody Norman, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox und Jenny Slate.

Die genaue Handlung für The Electric State fügt hinzu: "The Electric State erzählt die Geschichte von Michelle (Brown), einer jungen Frau mit einem süßen, aber mysteriösen Roboter. Die beiden tun sich mit einem exzentrischen Herumtreiber (Pratt) zusammen und machen sich auf einen Roadtrip quer durchs Land, um Michelles jüngeren Bruder zu finden. Auf dem Weg dorthin müssen sie sich in einer elektrifizierten, retro-futuristischen US-Landschaft zurechtfinden."

Obwohl noch kein Trailer für den Film veröffentlicht wurde, wurden eine Reihe von Bildern geteilt, die eine sehr interessante Prämisse schaffen. Die Frage ist, ob er den oft typischen mittelmäßigen Trend der Netflix-Spielfilme übertreffen kann.