Chris Pratt lässt die Tür für mehr Star-Lord offen

HQ

Zum größten Teil scheint Marvel abschließende Handlungsbögen für seine Charaktere für die großen Team-Up-Events aufzuheben, die die Avengers-Filme sind. Der Großteil der ursprünglichen Avengers-Crew beendete ihre Zeit auf der großen Leinwand in Avengers: Endgame, und seitdem wurde trotz weiterer Filme mit älteren Charakteren keiner richtig abgeschlossen. Obwohl sich dies anscheinend in Guardians of the Galaxy Vol. 3 ändern wird.

Da Regisseur James Gunn DC für die Zukunft verpflichtet ist, werden wir ihn in naher Zukunft nicht mehr an der Spitze von Marvel-Filmen sehen, was bedeutet, dass diese Besetzung von Charakteren möglicherweise nur in diesen großen Team-Up-Filmen auf der ganzen Linie auftritt. Aber für Chris Pratts Star-Lord ist selbst das vielleicht nicht in Sicht.

Im Gespräch mit GamesRadar sprach Pratt darüber, was als nächstes für Peter Quill/Star-Lord ansteht, und erklärte: "Es wäre seltsam, Peters Geschichte ohne James fortzusetzen. Er hat in den ersten drei Filmen so einen meisterhaften Job gemacht. Wir haben die Stimme von Peter Quill wirklich zusammen gefunden und ohne ihn hätte ich diese Gelegenheit natürlich nie gehabt.

"Er schreibt es, er führt Regie, er denkt sich die Musik aus, es ist seine Fantasie auf der Leinwand. Um die Geschichte weiter zu erzählen, wäre es wirklich wichtig, das zu ehren, was er in den ersten drei Filmen getan hat, und das zu ehren, was die Fans an der Figur lieben gelernt haben, und es nicht einfach zu tun, weil die Leute auftauchen könnten, um dafür zu bezahlen, weißt du?"

Pratt klingt ab: "Ich möchte nicht zynisch in der Herangehensweise sein und wenn das der Fall ist, würde ich es einfach gar nicht tun. Wenn also etwas Sinn macht, würde ich es vielleicht tun, aber es müsste wirklich viele der richtigen Kästchen ankreuzen."

Das lässt zwar die Tür für mehr Star-Lord offen, aber ein weiterer Film mit Pratt an der Spitze scheint in naher Zukunft unwahrscheinlich. So oder so, Sie können heute in die Kinos gehen, um Guardians of the Galaxy Vol. 3 zu sehen, oder Sie können unsere Rezension hier lesen, um zu sehen, wie die Geschichte von Guardians' endet.