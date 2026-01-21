Chris Pratt kommentiert das Drama der KI-Schauspielerin Tilly Norwood: "Ich weiß nicht, wer diese Schlampe ist"

HQ

Es gibt nur eine Handvoll großer Filme, die diesen Januar erscheinen, aber ein Beispiel dafür ist das Drama Mercy, in dem Chris Pratt als Polizist auftritt, der von seiner eigenen KI-Richter-Kreation, gespielt von Rebecca Ferguson, vor Gericht gestellt wird. Falls Sie noch keinen Trailer zu Mercy gesehen haben, können Sie jetzt unten einen sehen.

HQ

Doch da KI eine so wichtige Rolle im Film spielt, wurde der Hauptdarsteller auf dem roten Teppich nach der Rolle der künstlichen Intelligenz in der Filmindustrie befragt, unter anderem mit einer kurzen Meinung zur umstrittenen KI-Schauspielerin Tilly Norwood.

Im Gespräch mit Variety sagte Pratt: "Ich habe nicht das Gefühl, dass mich jemand ersetzen wird, der KI ist. Ich habe dieses Tilly-Norwood-Ding gehört, ich glaube, das ist alles Quatsch. Ich habe sie noch nie in einem Film gesehen. Ich weiß nicht, wer diese Schlampe ist. Es ist alles falsch, bis es etwas wird."

Er fährt fort: "Ich finde, es ist ein großartiges Werkzeug, und in den richtigen Händen kann es Menschen wirklich helfen, Geschichten zu erzählen. Das wird die Branche unweigerlich umbringen. Wir befinden uns mitten in einer intellektuellen Revolution. Wir sind weder die erste noch die letzte Branche, die durch KI gestört wird, und ich denke, wir machen einfach weiter. Großartige Filmemacher werden großartige Filme machen, und sie werden diese Werkzeuge wahrscheinlich einsetzen, wenn es hilft, die Produktion zu straffen, wenn es die Produktionskosten senkt. Es ist unvermeidlich. Ich glaube nicht, dass man die Seele eines Regisseurs, Autors, Schauspielers, Sängers oder all das, was menschliches Verlangen, Leiden, Vision und Kunst erfordert, ersetzen wird."

Stimmen Sie Pratt zu, oder glauben Sie, dass KI weiterhin eine größere und einflussreichere Rolle in den kreativen Kernprozessen der Filmproduktion spielen wird?