Chris Pratt kehrt im Oktober als James Reece in der zweiten Staffel von The Terminal List zurück

Nach der ersten Staffel von Prime Videos The Terminal List haben wir tatsächlich Chris Pratt als James Reece im von Taylor Kitsch geführten Spin-off-Projekt The Terminal List: Dark Wolf gesehen. Trotzdem haben wir darauf gewartet, dass Pratts Figur in einer zweiten Staffel der Hauptserie wieder ins Rampenlicht rückt – etwas, das eher früher als später passieren wird.

In einer Pressemitteilung wurde bestätigt, dass The Terminal List bereits ab dem 21. Oktober für eine neue Episodenrunde auf Prime Video zurückkehren wird. Uns wird gesagt, wir sollen mit einer achtteiligen Staffel rechnen und dass dieses Kapitel auf dem zweiten Buch des Autors Jack Carr basiert, das als True Believer gilt und Reece auf eine "Reise der gewaltsamen Erlösung begibt, nachdem er seine Liste beendet hat."

Ein neuer Teaser-Clip für die kommende Staffel wurde veröffentlicht, den Sie unten sehen können, und ansonsten wird uns mitgeteilt, dass in der nächsten Staffel einige neue Charaktere/Stars eingeführt werden, darunter Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vasquez, Arnold Vosloo, Shiraz Tzarfati und mehr.

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