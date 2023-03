Chris Pines Lieblingszauber in Dungeons & Dragons enthüllt

HQ

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves wird heute veröffentlicht, und obwohl der Film vielleicht keine tatsächliche Darstellung des Tabletop-Spiels ist, haben sich die Darsteller zu einem bestimmten Zeitpunkt hingesetzt, um Dungeons & Dragons zu spielen, um in ihre Rollen zu schlüpfen.

Im Gespräch mit Total Film erinnerten sich Justice Smith und Sophia Lillis an ihre Zeit, als sie Dungeons & Dragons spielten. Sophia Lillis sagte, dass, während sie alle verschiedene Wege fanden, um Probleme zu lösen, Chris Pine "Tierfreundschaftszauber" schrie. "Er fiel an einem Punkt in ein Loch und wir dachten: 'Oh, er wird sterben.' Und er sagte: 'Ich weiß, was zu tun ist - Tierfreundschaftszauber!' ", sagte Lilis. Tierfreundschaft ist nicht dafür bekannt, ein unglaublich starker Zauber im Spiel zu sein, aber es scheint, dass Pine sich nicht darum gekümmert hat und mehr als glücklich war, einfach ein paar Lebewesen zu rufen, um ihm zu helfen.

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves kommt heute in die Kinos. Schauen Sie sich unsere Rezension an, um zu sehen, ob es die Uhr wert ist.