Chris Pine ist zuversichtlich, dass Dungeons & Dragons 2 stattfinden wird

Es gab noch kein Wort von Paramount darüber, dass eine Fortsetzung von Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves tatsächlich grünes Licht erhalten hat, obwohl es Berichte und Aussagen von den am Film Beteiligten gab, dass sie Pläne haben, die Fantasy-Welt weiter zu erkunden.

Dennoch hat Chris Pine, der in dem Film den Protagonisten Edgin the Bard spielte, mit GamesRadar über seine Hoffnungen gesprochen, ins D&D-Universum zurückzukehren. Während der Pressetour für Disneys Wish sagte Pine:

"Ich habe einige Gerüchte darüber gehört. Aber ich weiß noch nichts. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es passieren kann."

Pine ging sogar so weit zu sagen, dass er "absolut" gerne in der Fortsetzung mitspielen würde, wenn sie denn gedreht wird.

Wenn Sie Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves noch nicht gesehen haben, können Sie unsere Gedanken zum Film hier lesen.