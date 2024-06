Chris Pine glaubt, dass eine Fortsetzung von Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves gemacht wird

HQ

Mit einem Budget von 150 Millionen US-Dollar schaffte es Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, 208 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einzuspielen. Klingt anständig, aber in der heutigen Welt der aufgeblähten Budgets dank massiver Marketingkampagnen kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass viele Anzugträger den Film wahrscheinlich als Misserfolg angesehen haben.

Laut Chris Pine bedeutet das jedoch nicht unbedingt, dass kein neuer Film gedreht wird. In einer Podiumsdiskussion auf der jüngsten ACE SuperHeroComicCon sprach Pine über die Chancen für eine Fortsetzung:

"Ich denke, es gibt eine wirklich gute Chance, dass wir einen weiteren machen werden... und wenn sie einen finanziellen Weg finden, um es zum Laufen zu bringen, werden sie es tun."

Wenn ein weiterer Film gedreht werden sollte, würden wir ein kleineres Budget erwarten, aber wenn man bedenkt, dass das neue Interesse an D&D dank Baldur's Gate III seinen Höhepunkt erreicht hat, würde vielleicht ein größeres Publikum kommen, um eine Fortsetzung zu sehen. Wir müssen abwarten und sehen, da das Kinopublikum heutzutage ziemlich temperamentvoll ist.