Chris Parnell und Sarah Chalke verraten, mit welchen Charakteren Jerry und Beth mehr Zeit verbringen sollten in Rick and Morty

Rick and Morty Staffel 8 rückt immer näher und obwohl wir die Abenteuer von Rick, Morty und dem Rest der Smith-Familie schon seit über einem Jahrzehnt genießen, gibt es immer noch Charaktere, die nicht so viel interagieren.

Im Gespräch mit Chris Parnell, der Jerry spielt, und Sarah Chalke, die Beth spielt, haben wir vor der Premiere von Staffel 8 gefragt, mit wem sie ihren Charakter gerne in einem zukünftigen Drehbuch sehen würden.

"Ich freue mich immer, wenn ich mit Rick Abenteuer erleben kann", sagte Parnell. "Ich denke, es würde Spaß machen, Jerry und Summer zu sehen. Ich habe noch nicht allzu viel davon gesehen, also denke ich, dass das eine interessante Kombination sein könnte."

"Ich habe das Gefühl, dass sich der Raum, in dem Beth, dynamisch anfühlte, sehr glücklich anfühlte und ich es geliebt habe, dorthin zu gelangen, es war einfach eine einzigartige, andere Herausforderung, beide zu spielen, die Szenen miteinander haben." Fügte Chalke hinzu. "Aber ja, ich liebe auch die Beth Rick-Episoden, weil ich denke, dass es einfach cool ist, mehr über diese Dynamik herauszufinden und warum Beth so geworden ist, wie sie es gemacht hat."

Es scheint also, dass jeder mehr Zeit mit Rick verbringen möchte. Schauen Sie sich unser vollständiges Interview mit Chris Parnell und Sarah Chalke unten an und halten Sie Ausschau nach Rick & Morty Staffel 8, wenn sie am 25. Mai Premiere feiert.