Chris Nolan nennt Dune: Part Two unglaublich

Am 1. März feiert Denis Villeneuves glühend heißes Sequel seine Kinopremiere und die Erwartungen sind natürlich hoch. Sie werden auch nicht durch die Tatsache gemindert, dass der mehrfach Oscar-nominierte Regisseur Chris Nolan gerade ein Statement abgegeben hat, was er von dem Film hält. So klang es:

"Ich glaube nicht, dass es zu viel aussagt, wenn ich sage, dass, wenn Dune: Part One Star Wars war, dies für mich 'Das Imperium schlägt zurück' ist, was mein Favorit unter den Star Wars-Filmen ist. Ich denke einfach, dass es eine unglaublich aufregende Erweiterung all der Dinge ist, die du im ersten Teil vorgestellt hast."