Chris Miller gibt vielversprechendes Update zu Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sollte in nur wenigen Monaten erscheinen. Aufgrund von Streiks und anderen Faktoren, die diesem Datum im Weg standen, wurde die Veröffentlichung jedoch verschoben.

Das bedeutet nicht, dass die Arbeit eingestellt wurde. Chris Miller, einer der Produzenten der gefeierten Animationstrilogie, sprach kürzlich ein wenig darüber, dass das Team derzeit in der Produktion ist. "Wir sind in der Produktion... Wir sind wirklich gespannt darauf, wohin die Geschichte geht, ich denke, es ist ein sehr befriedigender Abschluss der Trilogie und es ist genauso emotional wie die anderen... Wir stecken knietief drin", sagte er.

Was dies für die Veröffentlichung des Films bedeutet, ist ziemlich unklar, aber es scheint, als bräuchte es fast ein Wunder, damit er auch nur 2024 in die Kinos kommt. Einige sagen jetzt voraus, dass es im Jahr 2025 herauskommen könnte, aber angesichts der Qualität der Animation in den Spider-Verse-Filmen ist es möglich, dass es noch mehr Zeit gibt, bis wir den Abschluss dieser Trilogie sehen.