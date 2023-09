Chris Metzen wurde zum Executive Creative Director für alles, was mit Warcraft zu tun hat, befördert

World of Warcraft Entwickler haben ihrer Frustration über die Art und Weise, wie das kalifornische Unternehmen geführt wird, in einem Twitter-Thread Luft gemacht.

Blizzard bereitet chinesische Spieler auf das Ende von World of Warcraft vor

am 22. Dezember 2022 um 10:00 NEWS. Von Jonas Mäki

Es sieht so aus, als ob das Rennen für chinesische Spieler in World of Warcraft vorbei ist, wenn der aktuelle Serverpark im Januar geschlossen wird. Die Vereinbarung zwischen Blizzard und NetEase,...