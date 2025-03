Chris Lulham vom Team Redline wird in diesem Jahr in der realen Welt antreten

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass der Red Bull Formula 1 -Fahrer Max Verstappen den Motorsport lebt und atmet. Der berühmte Fahrer nimmt während der F1-Kalendersaison routinemäßig an Sim-Racing-Events teil, und das wird sich auch 2025 nicht ändern, wenn Verstappen auf einen fünften Driver's Championship schießt.

In diesem Jahr wird Verstappen auch an den GT World Challenge Events teilnehmen, alles als Teil seiner neuen Rennabteilung Verstappen.com Racing. Er wird an der Seite von Chris Lulham, der früher als Sim-Racer bekannt war und für das Team Redline -Team unter Vertrag stand, eine Reihe von realen GT-Rennveranstaltungen bestreiten, wobei dies sein erster Sprung in den realen Rennsport ist.

Über die Zusammenarbeit mit Verstappen bei diesen GT-Veranstaltungen sagte Lulham: "Die Erfahrung ist ganz anders, wenn so viele Leute an einer Rennstrecke arbeiten, um dich zu unterstützen. In einem Simulator sind Sie auf sich allein gestellt und konzentrieren sich auf Ihre eigene Leistung. Es fühlt sich fantastisch an, ein so großes Team hinter sich zu haben. Das Fahren eines echten Autos ist physisch, nicht super vergleichbar in Bezug auf die Erfahrung, aber die Technik ist sehr ähnlich. Der Hauptunterschied sind natürlich die G-Kräfte. Was ich in den vergangenen vier Jahren mit dem Team Redline gelernt habe, wenden wir auch auf der realen Rennstrecke an. Das hat für mich den Schritt sehr reibungslos gemacht. Ich würde sagen, es ist sehr natürlich gekommen."

Das Duo wird sich auch mit dem jungen Fahrer Harry King zusammentun, wobei sich das Trio ein Aston Martin Vantage GT3 Evo Team teilt, das von 2 Seas Motorsport in der GT World Challenge Endurance Meisterschaft gefahren wird. Lulham wird dann auch mit GT-Fahrer Thierry Vermeulen in der GT World Challenge Europe Sprint Cup zusammenarbeiten, wo sich die beiden einen Ferrari 296 GT3 teilen, der von Emil Frey Racing gefahren wird.