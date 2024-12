Chris Hemsworth wurde für seine Rolle in Furiosa zum Bösewicht des Jahres gekürt

HQ

Chris Hemsworth wurde von der Seattle Film Critics Society für seine Darstellung des Dementus in Furiosa: A Mad Max Saga als Bösewicht des Jahres ausgezeichnet. Während Hemsworth normalerweise dafür bekannt ist, Helden wie Thor zu spielen, brachte ihm seine Rolle als Kriegsherr im Film von 2024 Anerkennung für seine fesselnde Darstellung eines gefährlichen, aber fehlerhaften Anführers ein. Auch wenn der Schauspieler das Etikett "Bösewicht" nicht ganz annimmt, bedankte er sich in einem Beitrag auf X und anderen Social-Media-Plattformen bei der SFCS für die Ehre.

Obwohl Furiosa nicht den gleichen kulturellen Einfluss hatte wie Fury Road, stach Hemsworths Darstellung von Dementus heraus. Seine Darstellung eines unberechenbaren, unfähigen Anführers in einer postapokalyptischen Welt war sowohl erfrischend als auch unvergesslich. Während andere große Bösewichte wie Austin Butlers Feyd-Rautha in Dune: Part Two ebenfalls bemerkenswert waren, war Hemsworths Version von Dementus einer der Höhepunkte des Jahres.

Sind Sie mit der Wahl einverstanden? Welche anderen schurkischen Auftritte sind Ihnen im Jahr 2024 besonders aufgefallen?