Chris Hemsworth scheint anzudeuten, dass nach Avengers: Doomsday ein fünfter Thor-Film produziert wird.

Eine Zeit lang schien es, als würde Chris Hemsworths Zeit als Thor mit dem kommenden Avengers: Doomsday zu Ende gehen, was ein großer Abschied für die Figur sein könnte. Dies wurde jedoch ziemlich schnell von Hemsworth abgewiesen, der sagte, dass die früheren Bedenken über das Ende seiner Zeit als Thor einfach missverstanden wurden.

Die jüngste Entwicklung deutet darauf hin, dass Hemsworths Zeit als Thor nicht nur noch nicht vorbei ist, sondern auch scheinbar noch entscheidend für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe ist. Dies kommt durch eine Stellungnahme von Hemsworth im Smartless-Podcast, in der er anmerkt, dass Gespräche über Thors Zukunft laufen und einige "ziemlich einzigartige Ideen" im Umlauf sind.

"Ich habe mit Kevin Feige darüber gesprochen, und er meinte, es sei cool, weil das Publikum jetzt dramatische Wendungen mit der Figur erwartet. Was auch immer wir als Nächstes machen – wir haben ein paar Ideen, um wieder etwas ziemlich Einzigartiges zu machen und hoffentlich [anders] zu sein."

Es ist unklar, wie lange Hemsworth noch als Thor auftreten wird, aber er hat angemerkt, dass er voraussichtlich mindestens "ein paar Mal" als Figur auftritt. Das könnte noch weiter ausgedehnt werden, aber das scheint die aktuelle Situation für Hemsworths Vertrag mit Marvel zu sein.

