Chris Hemsworth, Scarlet Johansson und mehr als Synchronsprecher in Transformers One

HQ

Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry und Scarlett Johansson werden in Transformers One eine wichtige Rolle spielen.

Das animierte Prequel sieht Optimus Prime (Hemsworth) und Megatron (Henry) von Waffenbrüdern zu Feinden werden und hat Steven Spielberg als einen der ausführenden Produzenten an Bord.

Johansson spielt Elita, wobei John Hamm Sentinel Prime, Laurence Fishburne Alpha Trion und Keegan-Michael Key die Rolle von Bumblebee.

Auf der CinemaCon, Ramsey Naito sagte der Präsident von Paramount Animation and Nickelodeon Animation: "Ich bin so aufgeregt und stolz, mit Hasbro und eOne zusammenzuarbeiten, um die erste animierte 'Transformers ' Film in die Kinos für eine nie zuvor erzählte Geschichte."

"Ich fühle mich geehrt, dass so unglaubliche Talente zusammenkommen, um diese bekannten und beliebten Charaktere in einer Ursprungsgeschichte im Herzen des Franchise darzustellen."

Transformers One soll am 19. Juli 2024 erscheinen, aber wenn Fans bis dahin einen Fix brauchen, erscheint Transformers: Rise of the Beasts am 9. Juni, dessen offizieller Trailer heute veröffentlicht wurde.