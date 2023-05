Chris Hemsworth ist an weiteren Extraction-Filmen interessiert

HQ

Während Extraction-Fans alle auf den 16. Juni blicken, da dies der Tag sein wird, an dem die Fortsetzung Extraction 2 auf Netflix auf der ganzen Welt debütiert, können sich diejenigen, die sich fragen, ob wir in Zukunft mehr von Chris Hemsworths Actionhelden Tyler Rake in mehr Extraction Filmen sehen werden, einige gute Nachrichten erhalten.

Im Gespräch mit Total Film (danke, GamesRadar) hat Hemsworth verraten, dass er daran interessiert ist, mehr Extraction Filme zu machen, und hat sich direkt für einen dritten Hauptfilm ausgesprochen.

"Ich liebe es. Ich liebe es, den Charakter zu spielen. Ich liebe diese Welt. Ich liebe es, etwas anderes außerhalb von Marvel zu haben, das eine kleine Fangemeinde hat, etwas mehr in der realen Welt. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir einen besseren Film gemacht haben als den ersten. Das ist selten in der Franchise-Welt. Wir wären nachlässig, wenn wir uns nicht an einem anderen versuchen würden."

Netflix hat nicht bestätigt, dass ein dritter Extraction Film kommen wird, und der Regisseur beider Filme, Sam Hargrave, hat darüber gesprochen, ob ein dritter kommen wird, indem er hinzufügte: "Wir werden sehen, wie sich dieser macht. Wir werden sehen, wie sich die Leute fühlen und reagieren. Und wenn sich die Welt nach einem weiteren Tyler Rake-Abenteuer sehnt, denke ich, dass es etwas wäre, das ich gerne auf der Leinwand sehen würde. Ich habe eine Idee, aber ich werde sie hier nicht verraten... "

Da Extraction 2 am 16. Juni auf Netflix debütieren soll, können Sie sich den Trailer für den Film unten ansehen.