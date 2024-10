Chris Hemsworth im Gespräch über seine Hauptrolle als Disneys Prince Charming

Den Charakter Prince Charming gibt es schon seit Ewigkeiten. In Disney-Filmen ist er der Mann, der hereinkommt und eine Prinzessin von den Füßen reißt, nachdem sie entweder eine Ewigkeit geschlafen hat, von ihrer bösen Stiefmutter gefangen gehalten wurde oder die Nase voll von ihren sieben zwergischen Mitbewohnern hat. Normalerweise ist er ein hübsches Gesicht ohne viel Charakter, aber das könnte sich bald ändern.

Wie Deadline berichtet, arbeitet Disney an einem Live-Prince Charming Action-Film, bei dem Wonka und Paddington-Regisseur Paul King das Projekt leiten werden. Es wurde auch berichtet, dass Chris Hemsworth in Gesprächen ist, um die Rolle des titelgebenden Prince Charming zu spielen.

Hemsworths Aussehen bringt ihn sicherlich an die Spitze jeder Liste, um Prince Charming zu spielen, aber allein in diesem Jahr hat der australische Schauspieler bewiesen, dass er mehr als nur ein hübsches Gesicht ist. Starke Leistungen in Filmen wie Furiosa und Transformers One haben gezeigt, wie breit Hemsworth ist, nachdem er aus einem Thor-großen Schatten getreten ist.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsfenster für dieses Projekt, noch gab es eine offizielle Bestätigung für Hemsworths Beteiligung, also behalten Sie diesen Bereich im Auge, um weitere Informationen zu erhalten.