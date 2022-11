Chris Hemsworth denkt, dass seine Zeit als Thor zu Ende geht

HQ

Es gibt nicht mehr allzu viele der ursprünglichen Avengers im Marvel Cinematic Universe. Chirs Evans' Captain America, Robert Downey Jr's Iron Man und Scarlett Johanssons Black Widow hatten alle ihre Erzählungen in Avengers: Endgame abgeschlossen (abgesehen von einem kurzen Nachfolger für den Superspion natürlich), und nach der jüngsten Hawkeye- und She-Hulk: Attorney at Law-Serie zu urteilen, könnten sowohl Jeremy Renner als auch Mark Ruffalo bald versuchen, es als Hawkeye und Hulk aufzuhängen.

Bleibt nur Chris Hemsworths Thor. Vor ein paar Monaten hatte er seinen vierten eigenständigen Film, und jetzt sieht es so aus, als ob Hemsworth sich darauf vorbereitet, Mjolnir für immer niederzumachen.

Im Gespräch mit Vanity Fair sagte Hemsworth, als er nach mehr Thor gefragt wurde: "Schau, ich bin völlig offen dafür, wenn es etwas Einzigartiges, Frisches und Unerwartetes mit dem Charakter und der Welt zu tun hat. Ich habe die Erfahrung immer geliebt. Ich war sehr dankbar, dass ich jedes Mal etwas anderes machen konnte."

Dann fuhr er fort: "Ich habe das Gefühl, dass wir das Buch wahrscheinlich schließen müssten, wenn ich es jemals wieder tun würde, weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass es das wahrscheinlich rechtfertigt. Ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich das Finale sein würde, aber das basiert nicht auf irgendetwas, was mir irgendjemand gesagt hat, oder auf irgendwelchen Plänen. Es gibt diese Geburt eines Helden, die Reise eines Helden, dann den Tod eines Helden, und ich weiß nicht – bin ich in diesem Stadium? Wer weiß?"

Was denkst du? Ist es an der Zeit, dass sich die Wege von Hemsworth und Marvel trennen?