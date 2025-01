Chris Evans weist Gerüchte über seine Beteiligung an Avengers Doomsday zurück: "Ich bin im Ruhestand"

HQ

Es gab viele Spekulationen, dass viele der Mitglieder der "ursprünglichen" Avengers Gang in irgendeiner Form in der kommenden Avengers: Doomsday auftauchen werden. In einem Interview mit Esquire wies Chris Evans diese Behauptungen jedoch zurück und erklärte entschieden, dass er als Captain America "glücklich im Ruhestand" sei. Er bezog sich damit auf die Tatsache, dass diese Art von Gerüchten seit seinem letzten Auftritt als Amerikas denkwürdigster Hinterreifen in Endgame vor sechs Jahren immer wieder auftauchen.

Sogar Anthony Mackie, der derzeit den Titel Captain America hält, hat bestätigt, dass es keinerlei Pläne für einen Gastauftritt von Evans in einem kommenden Film gibt. Wie wir jedoch alle wissen, sind Marvel Meister im Irreführen und Überraschen. Wer weiß also, was passieren wird, wenn Avengers: Doomsday nächstes Jahr Premiere feiert. Es wird bestimmt ein paar Überraschungen in dem Film geben, finden Sie nicht?

Freut ihr euch auf Avengers: Doomsday und was haltet ihr von den Gerüchten, dass ein Haufen der alten Avengers im Film auftauchen wird?