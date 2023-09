Chris Evans war untröstlich und verließ Scott Pilgrim vs. the World

Scott Pilgrim vs. the World war vielleicht nicht der Kassenschlager, den sich die Fans erhofft hatten, aber seitdem ist er zu einem weithin beliebten und beliebten Film geworden. In diesem Jahr bekommt es eine eigene Anime-Adaption, bei der die Originalbesetzung zurückkehrt.

Anscheinend hat es ziemlich viel Spaß gemacht, an dem Originalfilm zu arbeiten, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass so viele zurückgekehrt sind. Chris Evans, der Lucas Lee alias böser Ex-Freund Nr. 2 spielt, sagte, dass die Arbeit am Set "wahrscheinlich der größte Spaß war, den ich je bei einem Film hatte".

Im Gespräch mit GQ über seine ikonischsten Charaktere bezeichnete Evans das Verlassen des Sets als herzzerreißend. "Der Abschied war herzzerreißend", sagte er. "Es war wirklich wie das erste Mal, als ich dachte: 'Ich meine, ich kann einfach mit Jungs abhängen, wenn du mich brauchst.' "

Evans hatte nur eine kleine Rolle in dem Film, aber es war eine denkwürdige, da er einen irritierenden Schauspieler mit einem großen Ego spielte. Evans kanalisierte alle Idioten der Welt und sorgte dafür, dass er dem Film seinen Stempel aufdrückte, auch wenn es eine Tragödie war, die Produktion zu verlassen.