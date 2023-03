Chris Evans und Ana de Armas spielen im Ghosted-Trailer mit Erwartungen

So ziemlich jeder James-Bond-Film, Knight and Day, Lethal Weapon und so viele andere Beispiele, dass ich mir nicht die Mühe machen werde, die Tausenden anderer Filme zu erwähnen, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben, in denen ein männlicher Agent oder Polizist eine Jungfrau in Not retten muss. Glücklicherweise ist die Branche in letzter Zeit ein kleines bisschen besser geworden, und wir werden anscheinend nächsten Monat ein weiteres Beispiel dafür bekommen.

Apple und Skydance haben uns den ersten Trailer zu Ghosted gegeben, dem Action-Abenteuerfilm, in dem Chris Evans nach ihrem großartigen Team in Knives Out wieder mit Ana de Armas vereint ist. Die Prämisse ist ganz einfach: Mann trifft Mädchen, sie verstehen sich, die Dinge werden plötzlich still, einer von ihnen gerät in etwas wirklich Schlimmes und muss von der oben genannten Person gerettet werden, die sich als Geheimagent herausstellt. Was Ghosted von den meisten anderen ähnlichen Filmen unterscheidet und mit Erwartungen spielt, weil wir über Captain America sprechen, der darin die Hauptrolle spielt, ist, dass Evans derjenige ist, der Ghosted ist und von einem Badass de Armas gerettet werden muss.

Wir werden sehen, ob dies am Ende völlig vergessen wird, wie die meisten anderen ähnlichen Filme, oder ob es eines der seltenen Goodies ist, wenn Ghosted am 21. April auf Apple TV+ erscheint.