Chris Evans über das Vermissen Avengers: Doomsday: "Es ist traurig, nicht wieder bei der Band zu sein"

Trotz der Gerüchte, dass er in Avengers: Doomsday noch einmal als Captain America auftreten würde, scheint es, dass Schauspieler Chris Evans seinen ersten Avengers-Film wirklich verpassen könnte.

Im Gespräch mit ScreenRant vor der Veröffentlichung von "The Materialists", in dem Evans neben seinem MCU-Kollegen Pedro Pascal zu sehen ist, wurde der Schauspieler gefragt, ob er noch in Kontakt mit den Russos und Robert Downey Jr. steht, der im kommenden Film Doctor Doom spielen wird.

"Ich spreche die ganze Zeit mit ihnen. Das ist der Ort, an dem Pedro gerade ist. Ich meine, es ist traurig, weg zu sein", sagte Evans. "Es ist traurig, nicht mehr mit der Band zusammen zu sein, aber ich bin mir sicher, dass sie etwas Unglaubliches machen, und ich bin mir sicher, dass es noch viel schwieriger sein wird, wenn es rauskommt und man das Gefühl hat, nicht zur Party eingeladen worden zu sein."

Nach Captain Americas märchenhaftem Ende in Avengers: Endgame ist es schwer vorstellbar, wie er zurückkehren könnte. Andererseits sagten wir das Gleiche über Iron Man, und Robert Downey Jr. fand seinen Weg zurück. Natürlich kehrte Evans als Johnny Storm in Deadpool & Wolverine zurück, aber diese Rolle wird bald von Joseph Quinn in Fantastic Four: First Steps übernommen.