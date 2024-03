Chris Evans sagt, dass es nicht einfach ist, Comic-Verfilmungen zu machen

Es ist schwer, die Jahre zwischen 2008 und 2019 nicht als das goldene Zeitalter des MCU zu sehen. Da der Fan-Hype um neue Projekte geringer ist als je zuvor und einige dieser Comic-Verfilmungen keinen Gewinn abwerfen, können wir uns vorstellen, dass Disney seine Strategie ernsthaft überdenkt, wenn es um die Veröffentlichung dieser Filme geht.

Auf der Emerald City Comic Con (via LaughingPlace.com) äußerte sich der ehemalige Captain America-Schauspieler Chris Evans zu Comic-Verfilmungen und sagte, dass er glaubt, dass sie nicht so einfach zu machen sind. "Wenn es einfach wäre, gäbe es viel mehr gute - und nicht versuchen, Schatten zu werfen", sagte er. Später beschrieb er einige Marvel-Filme als "objektiv phänomenale Filme"



Viele Leute denken wahrscheinlich, dass es einfach ist, Marvel-Filme zu drehen. Holen Sie sich einen Schauspieler hinter einen Bluescreen, werfen Sie ein paar Aliens oder Roboter hinein und zack, ein Milliarden-Dollar-Hit. Es ist jedoch nicht so einfach, und wie wir an den explodierenden Budgets dieser Filme sehen können, wird viel in ihre Produktion gesteckt, mit abnehmenden Erträgen im Moment.