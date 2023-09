Chris Evans lässt immer noch die Tür für eine Rückkehr von Captain America offen

HQ

Da die Charaktere in der Marvel Cinematic Universe nie tot zu bleiben scheinen, besteht immer die Möglichkeit, dass die Lieblingsrollen der Fans ein Comeback feiern. Chris Evans versteht das und hat in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass er, wenn die Gelegenheit richtig wäre, den Schild von Captain America zurückholen könnte.

In einem neuen Interview mit GQ kam der Schauspieler noch einmal darauf zu sprechen und fügte einfach hinzu: "Ja, vielleicht. Ich werde niemals nie sagen, einfach weil es so eine wunderbare Erfahrung war. Aber ich bin auch sehr wertvoll damit. Darauf bin ich sehr stolz. Und wie gesagt, manchmal kann ich nicht glauben, dass es überhaupt passiert ist. Und ich würde das blaue Auge nicht wollen, wenn es sich wie ein Geldraub anfühlt oder wenn es nicht den Erwartungen entspricht oder wenn es sich einfach so anfühlt, als wäre es nicht mit dieser ursprünglichen Sache verbunden. Also nicht so bald."

Auf die Frage, warum Evans es nicht eilig hat, wieder in den Spandex-Bereich und zurück in den Superheldenfilmbereich einzusteigen, erklärte er: "Letztendlich hoffe ich wirklich, dass ich in meinem Leben vielleicht ein bisschen weniger schauspielern kann. Ich habe viele andere Interessen. Siehe, ich habe auf diesem Gebiete keineswegs irgendeinen Berg bestiegen! Ich habe keine Oscars und ich werde nicht mit anderen Namen in einen Topf geworfen, die in irgendeiner Weise auf dem Gipfel des Berges stehen. Aber ich bin auch sehr zufrieden."

Da Hollywood in letzter Zeit fast zum Stillstand gekommen ist und das Line-up von Marvel für die Zukunft so gut wie bestätigt ist, glaubst du, dass wir Evans jemals wieder als Cap sehen werden?