Chris Evans kehrt als Nomad in Avengers: Doomsday zurück

Chris Evans wird im kommenden Film Avengers: Doomsday in das Marvel Cinematic Universe zurückkehren, obwohl seine spezifische Rolle nicht bekannt gegeben wird. Spekulationen deuten darauf hin, dass er Nomad darstellen könnte, ein Pseudonym, das Steve Rogers in den Comics annahm, nachdem er die Identität von Captain America aufgegeben hatte. Dieses Gerücht wurde von Brancheninsider Jeff Sneider im Podcast The Hot Mic hervorgehoben, wo er erwähnte, dass er gehört habe, dass Evans Nomad in dem Film spielen würde.

In den Comics wird Steve Rogers zum Nomaden, nachdem er den Glauben an die US-Regierung verloren hat, was seine Ernüchterung symbolisiert. Das MCU hat diese Transformation bereits angedeutet; In Avengers: Infinity War stellten die Regisseure Joe und Anthony Russo Rogers mit einer dunkleren Persönlichkeit dar, die an seine Nomadenphase erinnerte, obwohl er den Titel nicht offiziell übernahm.

Avengers: Doomsday soll am 1. Mai 2026 veröffentlicht werden. In dem Film wird auch Robert Downey Jr. ins MCU zurückkehren, diesmal als Antagonist Doctor Doom. Die Russo-Brüder werden Regie führen, Stephen McFeely schreibt das Drehbuch.

Was denkst du über die Rückkehr von Evans als Nomad?