Chris Evans ist immer noch nicht daran interessiert, als Captain America zurückzukehren

Es war ein wildes Wochenende für Marvel Fans, denn Robert Downey Jr. hat nicht nur seine Rückkehr als Marvel Cinematic Universe Doctor Doom in den kommenden Avengers Filmen angekündigt, sondern auch Chris Evans war ein Diskussionsthema...

Spoiler-Alarm für die Zukunft von Deadpool und Wolverine!

Wenn man bedenkt, dass Evans seit über einem Jahrzehnt als Captain America bekannt ist und davor Johnny Storm, und wenn man die Rückkehr von Downey, Hugh Jackman als Wolverine und seinen Cameo-Auftritt im neuesten Marvel Streifen bedenkt, hat Entertainment Weekly mit Evans gesprochen, um die Frage zu stellen, ob er jemals den Wunsch verspürt, als Cap zurückzukehren oder nicht.

"Nein. Nein, nicht wirklich", war die lapidare Antwort von Evans zu diesem Thema, womit er so ziemlich jede Chance auf eine Rückkehr zunichte machte, aber wenn es eine Sache gibt, die wir über Marvel wissen, dann ist es, dass es immer die Chance auf einen Überraschungsauftritt gibt, also wird dies vielleicht in naher Zukunft sowieso zurückgenommen.

Möchten Sie, dass Evans als Captain America zurückkehrt?