Chris Columbus spricht darüber, wie seine Harry-Potter-Frustrationen seine Rolle in Nosferatu geprägt haben

HQ

Chris Columbus, bekannt für seine familienfreundlichen Hits wie Harry Potter und der Stein der Weisen und Kevin allein zu Haus, hat mit seiner Beteiligung als Produzent an Robert Eggers' kommendem Film Nosferatu eine unerwartete Wendung in seiner Karriere genommen. Ausgehend von seinen früheren Erfahrungen mit Harry Potter enthüllte Columbus, wie seine Frustration über die Einmischung des Studios in seiner frühen Regiekarriere seine Herangehensweise an das Filmemachen direkt beeinflusste, insbesondere bei der Arbeit an diesem dunkleren, künstlerischeren Projekt.

In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter erinnerte sich Columbus an einen Vorfall während der Arbeit an Harry Potter und der Stein der Weisen, bei dem er sich von den Studioverantwortlichen eingeschränkt fühlte. Die berüchtigte Devil's Snare-Szene, erklärte er, entsprach nicht seinen Standards, und er schlug vor, CGI hinzuzufügen, um sie zu verbessern. Ein leitender Angestellter verwarf seine Idee jedoch mit der Begründung, dass sie für den Gesamterfolg des Films nicht wichtig sei. Diese Art von Einstellung, so Columbus, motivierte ihn, in seiner neuen Rolle als Produzent eine "Sag niemals nein"-Philosophie anzunehmen und sicherzustellen, dass die kreativen Visionen der Filmemacher trotz der Herausforderungen vollständig verwirklicht werden.

Durch seine Produktionsfirma Maiden Voyage, die er mit seiner Tochter Eleanor gründete, konnte Columbus diese Denkweise auf eine Reihe von Projekten anwenden. Seine langjährige Zusammenarbeit mit Eggers, beginnend mit The Witch, war eine fruchtbare Zusammenarbeit, bei der Columbus sowohl als Mentor als auch als kreativer Partner fungierte. Eggers lobte Columbus dafür, dass er es Nosferatu ermöglichte, seiner Vision treu zu bleiben und gleichzeitig dafür sorgte, dass der Film einem breiten Publikum zugänglich blieb.

Jetzt, da Nosferatu veröffentlicht wurde, markiert es nicht nur eine Neuinterpretation eines Gothic-Klassikers, sondern auch die Entwicklung von Columbus als Produzent, der bereit ist, die Lücke zwischen Mainstream-Erfolg und Autorenkino zu schließen. Glaubst du, dass Columbus' "Sag niemals nein"-Philosophie mehr Regisseure dazu inspirieren wird, kreative Grenzen zu überschreiten?