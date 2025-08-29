Chris Columbus erinnert sich, wie er von Tim Storys Fantastic Four gefeuert wurde

Superhelden sind nichts, was Chris Columbus interessiert – zumindest nicht mehr – und dafür gibt es einen sehr guten Grund. In einer kürzlichen Folge des Podcasts Fade to Black, in der er hauptsächlich über seinen kommenden Netflix-Film Thursday Murder Club sprach, enthüllte Columbus, dass er 1995 einen Entwurf für das schrieb, was schließlich Fantastic Four werden sollte. Als er sich später mit dem Regisseur des Films traf und vorschlug, dass sich die Produktion mehr von Jack Kirbys klassischen Comics inspirieren lassen sollte, wurde er fast sofort gefeuert.

Columbus erinnert sich, wie er zu Hause einen Anruf von einem der Führungskräfte von 20th Century Fox erhielt, der ihm unverblümt sagte:

"Du bist gefeuert. Du hattest zu viel Meinung."

Obwohl sein Name als ausführender Produzent im Abspann blieb, hatte er keine wirkliche Beteiligung an dem Film. Laut Columbus dämpfte der Vorfall sein Interesse, jemals wieder einen Superheldenfilm zu schreiben. Er gibt auch zu, dass andere es bereits viel besser gemacht haben, als er es je könnte, und verweist auf Sam Raimis Spider-Man 2 als perfektes Beispiel dafür, wie das Genre gehandhabt werden sollte.

Was hältst du von Fantastic Four aus dem Jahr 2005?