Chris Columbus enthüllt die Szene, vor der er nicht stehen kann Harry Potter and the Philosopher's Stone

Chris Columbus, der Mastermind hinter Harry Potter and the Philosopher's Stone, hat verraten, dass nicht jeder Moment des Films ihm schöne Erinnerungen bringt. Trotz des massiven Erfolgs des Films und seines Platzes als Grundlage eines der beliebtesten Franchises der Filmgeschichte gab Columbus zu, dass es eine Szene gibt, die ihn immer noch in die falsche Richtung reibt. Konkret bezog er sich auf die Devil's Snare-Szene, in der Harry, Ron und Hermine sich der tödlichen Pflanze stellen, um den Stein der Weisen zu erreichen.

In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter gab Columbus zu, dass er mit dem Ergebnis der Sequenz nicht zufrieden war und schlug vor, einige Spezialeffekte hinzuzufügen, um sie hervorzuheben. Aber die Machthaber sahen das nicht so wie er. Laut Columbus lehnte ein leitender Angestellter die Idee ab und behauptete, sie sei den Aufwand nicht wert. Diese Entscheidung hinterlässt immer noch einen schlechten Beigeschmack in seinem Mund, aber es ist klar, dass diese Erfahrung einen bleibenden Einfluss auf seine Herangehensweise an das Filmemachen hinterlassen hat. Jetzt, als Produzent, geht es ihm darum, die kreativen Visionen von Regisseuren zu unterstützen, eine Philosophie, die er in seine jüngste Arbeit an Nosferatu übernommen hat.

Auch wenn dieser besondere Moment Kolumbus nicht sehr am Herzen liegt, so ist er doch immer noch stolz auf den Stein der Weisen und seine Rolle beim Start der magischen Welt von Harry Potter. Rückblickend gibt er zu, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt, aber er hat gelernt, Herausforderungen mit einer positiveren, praxisorientierteren Einstellung anzugehen.

Glaubst du, dass diese Szene mit den Spezialeffekten, die Columbus vorgeschlagen hat, besser gewesen wäre, oder hält sie so gut, wie sie ist?