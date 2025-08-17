Chris Columbus: "Allein zu Haus" sollte der Vergangenheit angehören

HQ

Der Filmregisseur Chris Columbus, der für viele magische Kindheitsfilme wie Harry Potter und Kevin allein zu Haus bekannt ist, hat mehrere Pläne für nostalgische Kultfilme wie Gremlins und Die Goonies. Aber wenn es eine Filmreihe gibt, an der er nicht besonders interessiert ist, dann ist es Kevin – Allein zu Haus. In einem kurzen Interview mit ET erklärte er, dass manche Dinge nach Jahrzehnten einfach nicht wieder eingefangen werden können:

"Ich denke, Kevin allein zu Haus existiert wirklich, nicht zu diesem Zeitpunkt, aber es war dieser ganz besondere Moment, und den kann man nicht wirklich einfangen. Ich denke, es ist ein Fehler, zu versuchen, zurückzugehen und etwas zurückzuerobern, was wir vor 35 Jahren getan haben. Ich denke, man sollte es in Ruhe lassen."

In der Zwischenzeit hat Macaulay Culkin bereits Interesse daran bekundet, seine Rolle als gerissener Kevin McAllister wieder aufzunehmen, aber so wie es aussieht, gibt es keine konkreten Pläne, das Franchise "Kevin allein zu Haus" wiederzubeleben.

Stimmen Sie Columbus zu? Oder würdest du gerne einen neuen "Kevin allein zu Haus"-Film auf den Leinwänden sehen?