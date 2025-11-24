Chris Charla von Xbox: Die "Begeisterung für Spieleentwickler für Game Pass ist nie gesunken"

HQ

Es war ein seltsames Jahr für Xbox und Game Pass, denn kürzlich wurden eine Reihe großer Preiserhöhungen angekündigt, die den Abonnementdienst vom unbestrittenen besten Angebot im Gaming zu einem Enthusiastendienst gemacht haben. Man kann immer noch eine Version von Game Pass zu einem erschwinglichen Preis bekommen, aber wer am ersten Tag Launches und das volle Angebot an neu enthaltenen Projekten sucht, muss jeden Monat ordentlich viel Geld ausgeben.

Hat diese große Umstrukturierung – die beeinflusst hat, wie der Dienst von der Community wahrgenommen wird – Auswirkungen auf die Entwickler und darauf, wie sie Game Pass betrachten? Wir haben kürzlich den Geschäftsführer für Portfolio und Programme bei Xbox, Chris Charla, während eines Interviews bei DevGAMM gefragt.

"Nun, ich denke, die Begeisterung der Spieleentwickler für Game Pass ist nie gesunken, oder? Und wenn wir Entwickler haben, die zu uns zurückkommen und ein zweites, ein drittes, ein siebtes Spiel auf Game Pass machen, dann sagt uns das von außen, dass wir genau da etwas tun. Und natürlich, wenn wir sehen, dass Spieler all die großartigen Titel auf Game Pass genießen und lieben, fühlen wir uns wirklich gut."

Wir haben auch bei Charla nachgefragt, wie die Vielzahl unterschiedlicher Projekte auf Game Pass beeinflusst, wie Entwickler unterschiedlicher Größe und Größen den Dienst betrachten. Wir erkundigten uns, wie die Einführung von Keeper beispielsweise kleinere Indie-Entwickler beeinflussen könnte, die über die Indie-Initiative ID@Xbox auf die Plattform einsteigen möchten.

"Ich denke, bei Videospielen gilt: Je mehr, desto besser, oder? Und die Tatsache, dass es ein großartiges Spiel auf der Xbox gibt, das von einem großartigen Studio mit Double Fine stammt, beeinflusst doch für niemanden etwas, oder? Vielleicht sorgt das dafür, dass die Leute auf die Xbox schauen, sie öfter einschalten und mehr Spiele mitbringen."

Abschließend haben wir nach dem kommenden ID@Xbox -Line-up gefragt und was uns in dieser Hinsicht erwartet. Charla war natürlich zögerlich, etwas zu verraten, neckte uns aber mit Folgendem: "Ich fühle mich wirklich gut mit dem Programm, das in den nächsten sechs bis neun Monaten durch das ID@Xbox-Programm kommt."

Sehen Sie sich das vollständige und lokal untertitelte Interview mit Charla unten an.