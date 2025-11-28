Chris Charla spricht über die "wirklich starke" Unterstützung für Xbox Play Anywhere und ROG Xbox Ally

HQ

Obwohl Xbox schon lange an Boden gegenüber seinen Konkurrenten im Bereich der Heimkonsolen verliert, ist ein Bereich, in dem es Lichtjahre der Konkurrenz voraus ist, das Streaming und die Verfügbarkeit eigener Titel auf einer Vielzahl von Plattformen zugänglich machen, ohne dass der Verbraucher mehr ausgeben muss, um zwischen PCs zu wechseln. Xbox, Mobilgeräte, Cloud und so weiter.

Die Xbox Play Anywhere-Initiative war für die Verbraucher durchweg von Vorteil. Chris Charla, GM of Portfolio and Programmes bei Xbox, sprach über diese Initiative und darüber, wie Cloud- und Streaming-Technologie (und sogar das Handheld-Gerät ROG Xbox Ally) es Spielern und sogar kleineren Entwicklern erleichtert haben, und erzählte uns Folgendes.

"Ja, ich meine, die Realität ist, wenn wir mit Indie-Entwicklern sprechen, sind sie auch fast alle Indie-Gamer, oder? Alle spielen doch Spiele. Und ich denke, die Vorstellung, dass es fantastisch ist, auf der Konsole zu spielen, auf der Couch zu sitzen und zu spielen, ist das Beste. Aber am Flughafen zu spielen ist auch das Beste. Zu spielen, wenn ich im Bus bin, ist großartig. Zu spielen, wenn ich bei der Arbeit am Laptop sitze (sag es meinem Chef nicht), ist auch super. Und so verstehen die Leute das Versprechen sehr sofort. So nach dem Motto: Oh ja, natürlich, das ist fantastisch. Und wenn wir mit ihnen über die zusätzliche Arbeit sprechen, die nötig ist, um ein Xbox Play Anywhere-Spiel zu erstellen, bei dem man es auf der Xbox-Konsole kaufen, auf dem Xbox-PC spielen oder auf den Fire Stick oder den LG-TV streamen kann, verstehen sie das total. Und die Unterstützung war wirklich stark. Und ja, es war wirklich cool."

Anschließend verglich er die ganze Situation mit der Welt der Musik und wie wir leicht zwischen einem physischen Vinyl-Hörerlebnis und digitaler und gestreamter Musik wechseln können.

"Ja, das ist ein Vergleich, den ich heute Morgen gemacht habe, dass ich Vinyl liebe und viele Schallplatten höre, wenn ich zu Hause bin. Aber wenn ich rausgehe, streame ich sie. Und die Erfahrung ist nicht genau dieselbe. Und wir können darüber streiten: Oh, Vinyl ist so warm, Stream ist so präzise. Aber die Realität ist, dass das Diskussionen für Enthusiasten sind. Ich liebe Musik einfach. Ich will einfach nur Musik hören. Und ich denke, das gilt auch für Spiele. Wenn ich zu Hause bin und lokal ein Spiel spielen kann, mache ich das. Aber wenn ich an einem Flughafen bin und streame, ist das auch in Ordnung. Und zum Glück muss ich jetzt mit der Xbox Ally nicht immer diese Entscheidung treffen, weil ich den Ally jetzt im Rucksack habe. Ich kann lokal spielen oder am Flughafen streamen, und eigentlich überall, wo ich hingehe. Und tatsächlich muss ich zugeben, dass ich jetzt einer dieser Leute bin, die auf der Couch liegen, den Fernseher hier drüben auf dem Rücken ausgeschaltet haben und meinen Ally nur zwei Zoll von meinem Gesicht entfernt abspielen. Es fühlt sich wirklich gut an. Es hält wirklich gut. Aber vielleicht bin ich jetzt zu faul, um nach der Fernbedienung zu greifen."

Das vollständige Interview mit Charla findet ihr unten mit lokalisierten Untertiteln, in dem er auch darauf hindeutete, dass die Begeisterung für Game Pass bei Entwicklern nicht nachgelassen hat.