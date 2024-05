Choo-Choo Charles Creator wird sein nächstes Projekt auf dem Summer Game Fest vorstellen

HQ

Eines der gruseligsten Horrorspiele, das in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist, ist ohne Zweifel Two Star Games ' Choo-Choo Charles. In dem verrückten Titel versuchen die Spieler, in einer beunruhigenden Welt zu überleben, während sie von einem wirklich furchterregenden Monsterzug namens Charles gejagt werden. Da dieses Spiel seit fast ein paar Jahren in den Händen der Spieler ist, ist der Entwickler Two Star bereit, in die Zukunft zu blicken.

Two Star hat bekannt gegeben, dass es sein nächstes Spiel auf der diesjährigen Summer Game Fest zeigen wird. Es ist unklar, was dieses Spiel im Moment sein wird, aber der Entwickler fügt hinzu, dass die Enthüllung "episch" sein wird.

Was denkst du, was dieses Spiel sein wird?