Chiwetel Ejiofor bleibt im Keller eines Möbelhauses in A24s nächstem erwarteten Horrorfilm gefangen Backrooms

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Einer der Gründe, warum wir A24 weiterhin unterstützen und fördern, liegt darin, dass die Produktionsfirma großen Wert auf die Erstellung origineller und ungewöhnlicher Projekte legt. Bald können wir Undertone im Kino sehen, um ein unheimliches und besonderes Horrorerlebnis zu bekommen und darauf weiter aufzubauen, wenn Backrooms kurz darauf erscheint.

Apropos letzteres Projekt: Nun ist ein vollständiger Trailer für den Film erschienen, um einen Vorgeschmack auf das Angebot zu verraten. Kurz gesagt, die Geschichte dreht sich um einen Mann, der eine Tür im Keller eines Möbelgeschäfts entdeckt, die zu einem ungewöhnlichen Ort mit scheinbar endlosen Räumen und Fluren führt. Warum? Das ist nur der Haken, denn niemand weiß es, aber es steckt eindeutig etwas Tieferes dahinter, wie der Trailer andeutet.

Regie führte Kane Parsons, der ursprünglich das The Backrooms -Konzept für seinen YouTube-Kanal entwickelte, bevor A24 Millionen von Dollar in seine Richtung warf, um das Projekt in vollem Umfang zu realisieren. In diesem Film spielt Chiwetel Ejiofor die Hauptrolle neben Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett und Lukita Maxwell.

Da die Premiere für den 29. Mai geplant ist, kannst du unten den neuesten und seltsamen Trailer zu Backrooms sehen.