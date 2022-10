Chivalry 2, Scorn, A Plague Tale: Requiem und mehr kommen für Game Pass

HQ

Wir wissen, dass viele von euch trauern, dass der Winter tatsächlich kommt und dass der Herbst definitiv da ist. Vielleicht kann eine neue Runde von Game Pass-Ergänzungen Sie aufmuntern, da Microsoft jetzt vorgestellt hat, was Sie in der ersten Oktoberhälfte von dem beliebten Abonnementdienst erwarten können - und es ist ein ziemlich beeindruckendes Line-up mit einigen passenden Titeln, wenn man bedenkt, dass Halloween bevorsteht.



Chivalry 2 (Cloud, Konsole und PC) - Heute



Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) - 6. Oktober



The Walking Dead: The Complete First Season (PC) - 6. Oktober



The Walking Dead: Season Two (PC) - 6. Oktober



Costume Quest (Cloud und Konsole) - 11. Oktober



Eville (Konsole und PC) - 11. Oktober



Dyson Sphere Program (PC) - 13. Oktober



Scorn (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 14. Oktober



A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 18. Oktober



Wie üblich gibt es auch andere Boni für Game Pass-Benutzer, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können, einschließlich Perks und DLC.

Schließlich gibt es auch ein paar Titel, die den Game Pass verlassen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese vor dem 15. Oktober spielen, wenn sie entfernt werden. Bis dahin haben Sie auch bis zu 20% Rabatt, wenn Sie eines dieser Spiele behalten möchten.