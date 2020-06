Chivalry 2 kommt für Playstation 5 und Xbox Series X, Crossplay zwischen allen Plattformen

Chivalry: Medieval Warfare eroberte nach vielen Jahren schließlich auch die Konsolen und obwohl Torn Banner erst letztes Jahr eine Fortsetzung für PCs ankündigte, gab es bei den Konsolenspielern dennoch die Hoffnung, dass auch sie in das überarbeitete Spielerlebnis eintauchen können. Gestern hat IGN mit den Entwicklern zusammen Chivalry 2 für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X ankündigen dürfen. Zum Launch werden all diese Versionen plattformübergreifend zusammenspielen können, was hoffentlich dafür sorgen wird, dass die mittelalterlichen Schlachtfelder immer gut gefüllt sein werden. Ansonsten zeigt sich das Game gewohnt blutig, mit abgeschnittenen Körperteilen und viel brutaler Gewalt. Ach und die Umgebung scheinen jetzt auch zumindest teilweise zerstörbar zu sein - ihr dürft euch also auf den Herbst freuen.