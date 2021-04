Chivalry 2: Gameplay-Eindrücke zur Closed Beta und Entwickler-Interview am Start

You're watching Werben

Chivalry 2 wird noch einige Monate lang in der Entwicklerschmiede von Torn Banner Studios bearbeitet, doch am kommenden Wochenende findet eine geschlossene Beta-Phase für all diejenigen statt, die bereits viel Geld für das unveröffentlichte Spiel ausgegeben haben. Zwischen dem 23. und dem 26. April werden sich Vorbesteller in die mittelalterlichen Mehrspielerschlachten stürzen und dabei sicherlich ihren Kopf verlieren. Um sicherzustellen, dass alle auf dem neuesten Stand sind und auch bleiben, haben wir uns in Vorbereitung auf diese Phase mit den Entwicklern getroffen. Wir können euch ein Interview mit Steve Piggott & Rasmus Löfström von Torn Banner Studios anbieten, haben aber auch Gameplay am Start:

