Chivalry 2 Entwickler Torn Banner Studios kündigt Entlassungen an

Der Entwickler der Chivalry -Serie und auch das Team hinter dem aktuellen Early-Access-Projekt No More Room in Hell 2 haben angekündigt, dass sie von Entlassungen betroffen sind. Torn Banner Studios wird das nächste Unternehmen sein, das seine Belegschaft abbauen und eine Umstrukturierung durchlaufen muss, was das Unternehmen in einer neuen Erklärung von CEO und Kreativdirektor Steve Piggott bekräftigt hat.

Das Statement wurde auf LinkedIn veröffentlicht, wo Piggott Folgendes sagt: "Als völlig unabhängiger, selbstfinanzierter Entwickler stehen wir vor vielen Herausforderungen. Unser Team navigiert diesen Prozess mit enormer Sorgfalt und Wertschätzung für die Betroffenen. Die Torn Banner Studios wären ohne das Engagement, die Leidenschaft und die Errungenschaften dieser großartigen Menschen nicht der Ort, der sie heute sind."

Piggott erklärt auch, wie Torn Banner den von den Entlassungen Betroffenen helfen wird: "Die von dieser Umstrukturierung betroffenen Mitarbeiter erhalten Abfindungen und können ihre Arbeitscomputer behalten. Wir werden auch hart daran arbeiten, den Leuten zu helfen, Positionen in anderen Studios zu finden, wo wir können."

In Bezug darauf, wie sich dies auf die Zukunftspläne des Studios auswirken und diese verändern wird, wurde uns mitgeteilt, dass No More Room in Hell 2 immer noch "von zentraler Bedeutung für unsere Ziele als Studio" ist und dass sie "voll engagiert sind, während wir mit einer vollständigen 1.0-Veröffentlichung im Jahr 2025 voranschreiten". Chivalry 2 werden ebenfalls nicht betroffen sein, und obwohl es Anfang 2024 das letzte Update erhält, wird es weiterhin aktive Server haben.