Chivalry 2 Entwickler sind fertig mit dem Spiel

Chivalry 2 wurde bereits 2021 veröffentlicht und hat seitdem 11 Inhaltsupdates erhalten, die alles von neuen Karten bis hin zu berittenen Kämpfen und vielem mehr enthalten. Nach dem Regicide-Update, das im Mai veröffentlicht wurde, scheint es jedoch so, als würde sich das Spiel langsam beruhigen.

In einem langen Blogbeitrag von Torn Banner Studios bestätigt der Entwickler, dass er jetzt den Fokus verlagert. "Wir freuen uns darauf, unsere Bemühungen und Ressourcen auf überzeugende neue Multiplayer-Projekte zu konzentrieren, sowohl im Chivalry-Universum als auch in furchterregenden neuen Koop-Gebieten", heißt es in dem Blogbeitrag. "Wir haben unser Team zahlenmäßig und in unseren Fähigkeiten aufgebaut, um die folgenden Herausforderungen anzunehmen, mit einer konzentrierten Anstrengung, um sicherzustellen, dass der nächste Chivalry-Titel, wenn er veröffentlicht wird, die Spieler völlig umhauen wird."

Chivalry 2 wird weiterhin unterstützt, ist also nicht ganz tot, aber erwarten Sie keine weiteren großen Updates, wenn Torn Banner an seinem nächsten großen Projekt arbeitet.