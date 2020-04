Chiptunes machen Yooka-Laylee and the Impossible Lair leichter

Playtonic hat mit Yooka-Laylee and the Impossible Lair einen tollen 2D-Plattformer geschaffen, der zu Unrecht häufig übersehen wird. Einige Spieler fanden am Titel Gefallen, allerdings war das letzte Boss-Level vielen dann doch deutlich zu schwer (deshalb auch der Titel). Nun können die Entwickler bestätigen, dass sie an einem neuen Update arbeiten, mit dem eben diese Herausforderung sehr viel machbarer werden dürfte.

Die unmögliche Herausforderung des Jump'n'Runs wird in der Variante "Not So Impossible Lair" angeboten. Im Klartext bedeutet das quasi, dass ihr nach jedem erfolgreichen Abschnitt mit einem Speicherpunkt belohnt werdet, an dem euer Bienen-Schutzschild erfasst wird. Somit könnt ihr euch darauf konzentrieren, in bestimmten Abschnitten bessere Ergebnisse zu erzielen und mit mehr HP in die weiteren Abschnitte springen. Wem das zu einfach erscheint, der verzweifelt einfach weiter an der normalen Herausforderung oder spielt das Spiel ganz ohne Schilde durch - das geht ja im normalen Spiel für absolute Hardcore-Puristen.

Außerdem möchte Playtonic Yooka-Laylee and the Impossible Lair etwas mehr Retro-Flair verpassen. Sie verraten in ihrem Blog, dass eine 8-Bit-Chiptunes-Version in Arbeit ist, die man in den Menüs ein- oder ausschalten kann. Der Song wird zusammen mit dem fertigen Update am 14. April auf Spotify und Apple Music erscheinen.