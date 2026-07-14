Chipotle Mexican Grill eröffnet erstes Restaurant in Mexiko

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Chipotle Mexican Grill, die US-Restaurantkette, die stark von der mexikanischen Küche inspirierte Speisekarten anbietet, wird diese Woche endlich seine erste Filiale in Mexiko eröffnen. Auch wenn es selbstverständlich erscheinen mag, eine mexikanische Fast-Food-Kette in Mexiko zu etablieren, kam es in der Vergangenheit nicht immer gut an, dass US-Franchises in die "Heimatländer" ihrer Küche expandierten.

Wie die BBC anmerkt, hat Taco Bell keine mexikanischen Filialen mehr, und Domino's Pizza ist in Italien nicht tätig. Aber Chipotle-Chef Scott Boatwright hofft, dass sich seine Marke anders entwickeln wird. "Wir betreten Mexiko mit großem Respekt für das kulinarische Erbe des Landes und dem Engagement, das Chipotle-Erlebnis mit Exzellenz zu bieten", sagte er.

"Wir freuen uns darauf, neue Gäste zu bedienen und uns einen Platz in Mexikos lebendiger Gastronomiekultur zu sichern", fügte er hinzu. Das neue Restaurant wird sich auf der nordöstlichen Seite von Nuevo Leon befinden, nicht weit von der texanischen Grenze entfernt, und wenn alles gut läuft, wird es das erste einer neuen Reihe von Restaurants sein, die in Mexiko ankommen.

Chipotle, das bereits mehr als 4.100 Standorte weltweit hat, plant, allein in diesem Jahr 370 weitere zu eröffnen, darunter große Eröffnungen in Singapur und Südkorea.