HQ

Guo Wengui, auch bekannt als Miles Guo und Ho Wan Kwok, wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt, da er wegen Betrugs, Geldwäsche und Wertpapierdelikten sowie anderer von US-Behörden erhobener Anklagen für schuldig befunden wurde.

Guo, der sein Vermögen als Immobilienentwickler in China gemacht hatte, floh 2017 in die USA, um Asyl zu suchen, nachdem er politische Verfolgung durch die KPCh geltend gemacht hatte. Von da an wurde er ein entschiedener Gegner der Kommunistischen Partei Chinas. Laut The Guardian sagte Richterin Analisa Torres, dass Guo seine offensichtliche Vorliebe für Demokratie genutzt habe, um Menschen zu "ausnutzen", die ein demokratisches China wollen.

In den USA pflegte Guo Verbindungen zu rechtsgerichteten Persönlichkeiten, darunter Steve Bannon, der 2020 an Bord von Guos Yacht festgenommen wurde. Guo selbst wurde in seiner Luxuswohnung in Manhattan, New York, festgenommen. Staatsanwalt Ryan Finkel sagte, Guo sei "kein demokratischer Aktivist, sondern ein Betrüger, Betrüger und Dieb." Trotzdem strömten seine Unterstützer zu seinem Prozess, und mehr als hundert von ihnen nahmen am Montag an der Veranstaltung teil.