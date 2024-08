Chinesischer EV-Hersteller behauptet, die am schnellsten ladende Batterie der Welt anzubieten

HQ

Einer der größten Abtörner, den die Verbraucher bei Elektroautos zu haben scheinen, ist der Ladevorgang, denn im Gegensatz zu Alternativen mit Verbrennungsmotor, die einfach mit zusätzlichem Benzin oder Diesel betankt und dann wieder auf die Straße gebracht werden können, ein Vorgang, der oft ein paar Minuten dauert, können elektrische Optionen 30+ Minuten zum Aufladen benötigen und dann nicht einmal wieder auf 100 % zurückkehren.

In dieser Hinsicht wurden Schritte und Verbesserungen vorgenommen, wobei die Batterietechnologie mit einer so enormen Geschwindigkeit voranschreitet, dass das Aufladen die Hälfte dieser Zeit in Anspruch nehmen kann. Das chinesische Unternehmen Zeekr geht jedoch noch einen Schritt weiter und hat eine Lösung entwickelt, die nach eigenen Angaben die am schnellsten aufladbare Batterie der Welt ist.

Das Modell 007 von Zeekr wird mit einer Batterie ausgestattet sein, die in 10,5 Minuten von 10 auf 80 % aufgeladen werden kann. Es behauptet auch, dies bei Temperaturen von bis zu -10 Grad Celsius tun zu können.

Auf die Frage, wie dies erreicht wird, merkt Zeekr an: "Der neue Ladegeschwindigkeitsrekord wird durch das neue Limousinenmodell 007 von Zeekr erreicht, das mit den neuen Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) ausgestattet und mit den ultraschnellen Ladesäulen Zeekr V3 verbunden ist. Dank der optimierten Materialien und der verbesserten Technologie ist die Geschwindigkeit höher als bei bestehenden Nickel-Kobalt-Mangan-Batterien, was die neue Errungenschaft des hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsteams von Zeekr für den E-Antriebsstrang darstellt."

Zweifellos ist dies nur ein Zeichen dafür, was kommen wird und wie der Markt für Elektrofahrzeuge immer fortschrittlicher wird.