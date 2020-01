Chinesischer Entwickler macht aus Final Fantasy XV mobiles MMO

Square Enix bestätigte diese Woche, dass die Arbeit an einem Multiplayer-Titel im Universum von Final Fantasy XV im Gange ist. Die Produktion ist für mobile Geräte ausgelegt und derzeit konkret für den chinesischen Markt geplant. Hinter dem Spiel stehen das koreanische Studio JSC Games und das chinesische Unternehmen GAEA Mobile. Die Handlung soll wohl parallel zu den Ereignissen von FFXV stattfinden und sich unter anderem mit Themenbereichen befassen, die im Spiel in dieser Art nicht vorgestellt wurden (da gibt es also etliche Gelegenheiten für). Die Produktion startet im chinesischen Markt und anschließend in weitere Teile der Welt verfrachtet.